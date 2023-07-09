حاكم القرم: إسقاط صاروخ «كروز» قرب مدينة كيرش

الوكيل الإخباري - قال سيرغي أكسيونوف حاكم شبه جزيرة القرم، المعين من طرف روسيا، إن الدفاع الجوي الروسي أسقط صاروخ «كروز» قرب مدينة كيرش.

اضافة اعلان



وأضاف، في بيان عبر تطبيق «تلغرام» اليوم (الأحد)، «لم تحدث أي أضرار أو إصابات نتيجة عملية الاعتراض»، وفقاً لوكالة «رويترز».



وأكدت الحكومة البريطانية في 11 مايو (أيار) الماضي أنها زودت أوكرانيا بعدد من صواريخ «كروز» من طراز «ستورم شادو».



وذكرت روسيا قبل أيام أنها تمكنت من إسقاط أحد تلك الصواريخ وهو بحالة جيدة.



وقال دميتري روغوزين، رئيس مركز التقنيات العسكرية في «تسارسكي فولكي»، إن قوات من الجيش الروسي ومجموعة من المركز التقني سحبوا صاروخ كروز «ستورم شادو» البريطاني بالكامل تقريباً من خط التماس، ونقلوه إلى روسيا، وفقاً ما نقلت وكالة «سبوتنيك».

الشرق الأوسط