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السبت، 08-07-2023 09:51 ص

روسيا تبحث عقد قمة ثنائية تجمع بوتين وأردوغان

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الوكيل الإخباري - أعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أمس الجمعة، أن الحكومة الروسية تدرس مسألة عقد قمة بين الرئيس فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، غير أنه لم يتم بعد تحديد موعد للقمة المرتقبة، بحسب ما ذكرته وكالات أنباء روسية، نقلت عن بيسكوف قوله إن بلاده لم تنفِ عقد قمة محتملة. وترددت هناك تخمينات بشأن قمة كهذه على مدى أسابيع.

وشدد على أن موسكو وأنقرة حافظتا على علاقتهما في إطار «شراكة بناءة» وثمنت روسيا ذلك للغاية. ووفقاً لمصادر تركية، فاتفاق شحن الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الذي ينتهي 17 يوليو الجاري، من بين القضايا التي تتم مناقشتها في الاجتماع. وأشار بيسكوف إلى أن أردوغان «قام بجهود عظيمة عدة مرات لتسوية مشكلات مختلفة تتعلق بالصراع في أوكرانيا».

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إلى ذلك، صرح بيسكوف، أن التحضيرات جارية بوتيرة نشطة للقمة الروسية الأفريقية، المقرر عقدها في مدينة سان بطرسبرغ أواخر الشهر الجاري. وقال بيسكوف، خلال إفادة صحافية، إن بلاده تستعد بنشاط للقمة الروسية الأفريقية، حيث من المقرر أن يكون هناك العديد من النشاطات، وفقاً لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية. وأضاف بيسكوف «نتوقع نشاطات ذات تمثيل رفيع، سوف يكون هناك أيضاً العديد من الفعاليات على هامش هذه القمة». وأكد الناطق باسم الكرميلن أن بوتين، سوف يشارك بنفسه في القمة.


يشار إلى أن مدينة سوتشي، استضافت في أكتوبر 2019، قمة «روسيا - أفريقيا» الأولى، والتي انعقدت تحت شعار «من أجل السلام والأمن والتنمية» برئاسة مشتركة للرئيسين الروسي، والمصري، عبدالفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي آنذاك، بحضور 54 رئيس دولة وحكومة أفريقية.

 

البيان

 




 

 


 

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