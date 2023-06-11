ما تأثير استقالة بوريس جونسون المفاجئة على حزب المحافظين؟

الوكيل الإخباري - أظهرت استقالة بوريس جونسون المفاجئة من البرلمان البريطاني الانقسامات العميقة داخل الحزب المحافظ قبل عام من الانتخابات التشريعية، فيما شكك العديد من المحللين أمس السبت في تقاعد رئيس الوزراء الأسبق من المشهد السياسي فعليا.



قام الزعيم السابق البالغ 58 عاما والذي تم إقصاؤه من داونينغ ستريت بمبادرة من غالبيته في يوليو، بتقديم استقالته من البرلمان مساء يوم الجمعة الماضي. كما استقال اثنان من حلفائه من البرلمان يومي الجمعة والسبت الماضيين.

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وفي بيان مطول نُشر يوم الجمعة الماضي عزا ذلك الى التحقيق البرلماني في فضيحة "بارتي غيت"، الحفلات التي استضافها في مقر رئاسة الحكومة في انتهاك للقيود الصحية المتصلة بكوفيد-19، مؤكدا أنه ضحية "حملة تشهير" ومنتقدا خلفه ريشي سوناك.



ويتوجب على لجنة تحقيق برلمانية تحديد ما إذا كان جونسون كذب على البرلمان عندما قال مرارا إنه تم الالتزام بكل القيود الصحية المتعلقة بكوفيد داخل مقر الحكومة في داونينغ ستريت.



وهذا الإجراء تقوده لجنة الامتيازات البرلمانية التي باتت في طور إنهاء عملها وقدّمت للتو استنتاجاتها إلى رئيس الوزراء الأسبق، حسب وسائل الإعلام البريطانية.



ورغم استقالته فإن المسؤول السابق صاحب الشخصية القوية بقدر ما هي مثيرة للجدل، لن ينسحب من الحياة السياسية حسب توقعات وسائل الإعلام والمحللين أمس السبت. وكتب عند إعلان مغادرته البرلمان "على الأقل في الوقت الحالي".



وكتبت صحيفة تايمز "قد يكون بوريس جونسون استقال من منصبه كعضو في البرلمان، لكنه أوضح أنه لا يرى في ذلك نهاية مسيرته السياسية".



وأضافت انه "لا ينوي التزام الصمت. حتى لو لم يكن لدى جونسون امكانية العودة الى الحياة السياسية على الفور فإن ذلك لا يجعله أقل خطورة على خلفه".



وذكرت بي بي سي "من المستبعد أن يتوارى بوريس جونسون. وبوريس جونسون يجد نفسه تحديدا في المكان الذي يحب أن يكون فيه: محط الاهتمام، ويتساءل المشاهدون عما سيفعله بعد ذلك".



بالنسبة لبي بي سي "شبح بوريس جونسون يطارد ريشي سوناك" لكن "هذا آخر شيء يحتاج اليه رئيس الوزراء".



انتخابات عالية المخاطر



ولزم ريشي سوناك الذي يحاول منذ وصوله الى داونينغ ستريت اكتوبر استعادة الاستقرار السياسي، الصمت بعد استقالة بوريس جونسون.



تفاقم هذه الاستقالة بشكل كبير الصعوبات التي يواجهها رئيس الوزراء قبل عام من الانتخابات التشريعية. فبعد 13 عاما في السلطة، كان المحافظون في أدنى مستوياتهم في استطلاعات الرأي، ومطلع مايو مني المحافظون بهزائم في الانتخابات المحلية.



وستؤدي استقالة بوريس جونسون تلقائيا إلى انتخابات فرعية في دائرته في شمال غرب لندن، حيث حصل على أغلبية طفيفة.



وبعد ظهر أمس السبت، أعلن أحد حلفائه النائب المحافظ نايجل ادامز استقالته "بمفعول فوري". وكانت في اليوم السابق، قبل بوريس جونسون، وزيرة الثقافة السابقة نادين دوريس قد أعلنت استقالتها.



بالتالي ستكون هناك انتخابات محلية عالية الخطورة في ثلاث دوائر انتخابية أو أكثر في حال توالت استقالات حلفاء جونسون.



وكتبت صحيفة "دايلي اكسبرس" انه "مع سلسلة هزائم - لأنه من الصعب أن نتصور كيف يمكنه أن يفوز بأحد هذه الانتخابات الفرعية - سلطة سوناك كرئيس للوزراء ستتبخر"، وتحدثت عن "حرب" داخل حزب المحافظين.



في بيانه هاجم بوريس جونسون بعنف حكومة ريشي سوناك.



وكتب "عندما تركت منصبي العام الماضي لم تكن الحكومة تسجل سوى تأخير ببضع نقاط في استطلاعات الرأي. اليوم اتسعت هذه الهوة بشكل كبير".



وأضاف "حزبنا بحاجة ماسة إلى استعادة زخمه وإيمانه بما يمكن أن يفعله هذا البلد".

البيان