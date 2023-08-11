روسيا تخطط لعمليات إطلاق فضائي أخرى من "فوستوتشني" هذا العام

الوكيل الاخباري-

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ذكر مركز"بروغرس" الروسي للصناعات الفضائية أن روسيا تخطط لإطلاق صاروخين من نوع "سويوز" من مطار "فوستوتشني" قبل نهاية العام الجاري.وحول الموضوع قال مدير المركز، دميتري بارانوف: "نجحت روسيا بإطلاق صاروخ Soyuz-2.1b الذي حمل مركبة لونا-25 من مطار فوستوتشني الفضائي، ومن المنتظر أن تطلق صاروخين من نوع سويوز من هذا المطار أيضا قبل نهاية العام الجاري..تم تصنيع صاروخين لإطلاقهما من فوستوتشني، ومن المفترض أن يصلا المطار في أكتوبر القادم، وأن يتم إطلاقهما من هناك قبل نهاية السنة الحالية".وكانت روسيا قد أطلقت صباح الجمعة 11 أغسطس الجاري صاروخا من نوع Soyuz-2.1b من مطار "فوستوتشني" الفضائي، وحمل هذا الصاروخ مركبة "لونا-25" الروسية التي اتجهت نحو القمر لدراسة منطقة قطبه الجنوبي.