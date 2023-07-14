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الجمعة، 14-07-2023 04:45 م

إضراب مرتقب بمطار غاتويك البريطاني قد يسبب اضطرابا بحركة السفر

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الوكيل الإخباري - أعلنت نقابة يونايت العمالية في بريطانيا، أن العاملين في مطار غاتويك، ثاني أكبر مطارات بريطانيا سينظمون إضرابا لمدة ثمانية أيام نهاية تموز الجاري، ما قد يتسبب في إلغاء رحلات واضطراب في حركة السفر لآلاف الركاب خلال عطلة الصيف.

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وذكرت النقابة في بيان تداولته وسائل إعلام بريطانية اليوم الجمعة، أن نحو 950 موظفا من بينهم أطقم الضيافة الأرضية وحاملو الأمتعة وموظفو حجز التذاكر، سينظمون إضرابا للاحتجاج على الأجور لمدة أربعة أيام بين 28 تموز وأول آب المقبل ثم لمدة أربعة أيام أخرى بين الرابع والثامن من آب.


وأوضحت النقابة، أنه "نظرا لحجم الإضراب، سيكون هناك اضطراب أو إرجاء أو إلغاء رحلات في المطار".


بترا


 




 

 


 

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