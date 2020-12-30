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الأربعاء، 30-12-2020 02:15 م

روسيا تصمم نموذجا خفيفا من مركبة أوريول المأهولة

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الوكيل الاخباري- أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية ، دميتري روغوزين، أن مؤسسته باشرت بتصميم نموذج خفيف من مركبة "أوريول" المأهولة الثقيلة.

جاء ذلك على لسانه في حديث أدلى به يوم 29 ديسمبر لإذاعة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية.

وقال إن "روس كوسموس" تبدأ عام 2023 في اختبار مركبة "أوريول" (النسر) المأهولة الثقيلة. أما نموذجها الخفيف المسمى "أورليونوك" ( النسر الصغير) فسيستخدم لتحقيق رحلات فضائية إلى القمر بعد عام 2028.

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 وأوضح أن مركبة "أوريول" غير المأهولة يتوقع أن تطلق في ديسمبر عام 2023 بواسطة صاروخ "أنغارا" من مطار "فوستوتشني" المدني الروسي. ولا يخطط لالتحامها مع المحطة الفضائية الدولية. إما إطلاق المركبة المأهولة عام 2025 فيقضي بالتحامها مع المحطة. وفي حال نجاح الاختبار ستقوم مركبة "أوريول" المأهولة الثقيلة برحلات إلى المحطة الفضائية. أما نموذجها الخفيف "أورليونوك" فيخصص للقيام برحلات فضائية إلى القمر فقط بعد عام 2028.

وقال إن تصميم مركبة "أورليونوك" القمرية يقضي باستخدام 90% من مكونات مركبة "أوريول". وأوضح أن وزن مركبة "أورليونوك" التي ستتسع لرائدي الفضاء  سيبلغ 16 طنا. وسيتم تجهيزها للقيام برحلة فضائية إلى القمر على متن المحطة الفضائية الدولية من قبل الطاقم الروسي للمحطة.

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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