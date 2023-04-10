روسيا: تعزيزات عسكرية على الحدود الغربية بعد انضمام فنلندا للناتو

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن بدء تأمين الحدود الشمالية الغربية للبلاد بأنظمة دفاع جوي وإرسال تعزيزات عسكرية، على خلفية انضمام فنلندا للحلف.



وقال نائب قائد قوات الدفاع الجوي الروسي الفريق، أندريه ديمين، خلال مؤتمر صحفي :"أصبحت فنلندا عضوا في الناتو، وفي ظل هذه الظروف، تعمل قوات الدفاع الجوي على حل جميع المسائل المتعلقة بحماية حدود البلاد الشمالية الغربية بما يتماشى مع مستوى التهديد المتزايد".

اضافة اعلان