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روسيا : مقتل 3 وإصابة 10من عناصر الشرطة في اشتباك مع مسلحين وسط البلاد

الخميس، 06-04-2023 11:19 م

روسيا : مقتل 3 وإصابة 10من عناصر الشرطة في اشتباك مع مسلحين وسط البلاد

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الخميس، عن مقتل ثلاثة من عناصر الشرطة وإصابة 10 آخرين خلال اشتباك مع مسلحين في إحدى قرى منطقة مالغوبيك بجمهورية إنغوشيا الروسية.

وذكرت الداخلية الروسية في بيان صحفي، "أن السلطات تلقت معلومات عن تواجد عدد من المسلحين، حيث شوهدوا في أحد المنازل، وحاولت مجموعة من رجال الشرطة اعتقال المسلحين، وأطلق المسلحون النار على الشرطة، ما أدى إلى مقتل 3 من العناصر الأمنية في الموقع، وأصيب 10 آخرون، وتمكن المسلحون من الفرار".

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