السبت 17-09-2022
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حفل تأبين يستذكر مواقف الراحل الدكتور عبدالحافظ الشخانبة
توضيح حول تكليف طبيبة بيطرية بأعمال رئيسة قسم مراكز الصحية
حقيقة اصدار ورقة نقدية من فئة 100 دينار بالاردن
دراسة: الصناعة تشغل النسبة الأكبر من العمالة في القطاع الخاص
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أخبار الشركات
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كورونا
كورونا
الصين تدرس بلورات بروتينات الفيروس التاجي في المحطة الفضائية الدولية
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دراسة تحذر: كورونا يزيد من خطر لا دواء له بنسبة 80% للمسنين