الأربعاء 24-08-2022
الرئيسية
أخبار
اخبار محلية
اخبار اقتصادية
اخبار عالمية
اخبار فنية
تكنولوجيا
صحة
اخبار الناس
مجلس محافظة العاصمة يقر موازنته للعام المقبل
التنمية تخصص مسكنا لأسرة طالبين تفوقا في التوجيهي
الاستهلاكية العسكرية: تخفيضات على أكثر من 300 سلعة
مجلس محافظة العاصمة يقر ميزانية 2023
أخبار الشركات
أخبار الشركات
البنك العربي يكافئ عملاءه الطلبة الناجحين في التوجيهي
كابيتال بنك ينظم ورشة توعوية لموظفيه بالتعاون مع دوك جو
سامسونج تتجاوز حدود الابتكار مع جالكسي Z Flip4 و Z Fold4
فاخوري يرعى حفل تخريج الفوج الأول من "برنامج مهنتي صيف 2022"
كورونا
كورونا
أهمية الرياضة في الوقاية من كورونا
دراسة تفسر الانتشار السريع لـ أوميكرون
سبوتنيك V أصبح أكثر فعالية ضد متغير دلتا ومتحور أوميكرون
اكتشاف طريقة لاستعادة حاسة الشم بعد فيروس كورونا
فيديو
فيديو الوكيل
فيديو منوع
فيديو أرشيفي