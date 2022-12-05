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الإثنين، 05-12-2022 01:56 م

روسيا.. سلسلة انفجارات للغاز في مبان سكنية

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الوكيل الاخباري- وقع انفجاران للغاز في مبان سكنية في مقاطعتي يرسلافل ونيجني نوفغورود بوسط روسيا صباح اليوم الاثنين، وذلك بعد انفجار مماثل في مدينة نيجنيفارتوفسك في غرب سيبيريا أمس الأحد.

وقالت خدمات الطوارئ أن 18 شخصا بينهم 3 أطفال، تم إجلاؤهم من مبنى هزه انفجار للغاز فجر اليوم أعقبه حريق، في مدينة زافولجيه في مقاطعة نيجني نوفغورود على ضفاف نهر فولغا، دون أن يسفر عن سقوط إصابات.

ووقع انفجار آخر للغاز في مبنى بمدينة ياوسلافل، وذلك بسبب مخالفات في استخدام أجهزة الغاز، حسبما أكدت السلطات. وتم إجلاء 44 شخصا من المبنى المنكوب، فيما نقل شخصان إلى المستشفى، وأحدهما في غرفة العناية المركزة بعد تعرضه لحروق كبيرة.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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