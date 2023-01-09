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الإثنين، 09-01-2023 11:47 ص

روسيا.. صقيع شديد ودرجات الحرارة تنخفض إلى مستويات قياسية

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الوكيل الاخباري- أفاد مركز الأرصاد الجوية في جمهورية بشكيريا الروسية بأن عاصمتها أوفا شهدت ليلة يوم 9 ديسمبر تحطيم الرقم القياسي للبرودة حيث انخفضت درجة الحرارة ليلا إلى 39.1 درجة مئوية تحت الصفر.

وقال ناطق باسم المركز إن الرقم القياسي السابق (37.9 درجة مئوية تحت الصفر) سُجّل في هذا اليوم عام 1974.

وأفادت وسائل الإعلام بان الصقيع الشديد غير الطبيعي سُجّل في معظم أحياء روسيا.

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وقد بدأ أسبوع العمل الأول في العام الجديد ببرد شديد، حيث انخفضت درجة الحرارة في جمهورية ياقوتيا بأقصى شمال شرق روسيا، إلى 45 درجة مئوية تحت الصفر، وأما قطب البرودة في بلدة (أويمياكون) فشهد انخفاض درجة الحرارة حتى 59 درجة مئوية تحت الصفر.

فيما يتعلق بمنطقتي (ياروسلافل) و(كوستروما) بوسط روسيا، فتراجعت هناك درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر. وكان متوسط درجة الحرارة في البلاد بشكل عام أقل من المعيار المناخي بـ20 درجة مئوية.

وفي موسكو انخفضت درجة الحرارة إلى 25 درجة مئوية تحت الصفر، وفي منطقة موسكو إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر. وستبدأ درجة الحرارة  في الارتفاع في النصف الثاني من الأسبوع الجاري.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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