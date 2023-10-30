الإثنين 30-10-2023
الوكيل الاخباري

غرام الذهب 21 يسجل انخفاضاً ملحوظاً اليوم في الاردن

الوطني للأمن السيبراني: تسريب بيانات 4251 حساب لموظفي القطاع الحكومي في الأردن

السيسي لبايدن: لم ولن نسمح بالتهجير

إعلام عبري: إطلاق أكثر من 40 صاروخاً من غزة تجاه مستوطنات صباحا

اجتماع طارئ جديد لمجلس الأمن اليوم بشأن الاحداث في المنطقة

عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال لقطاع غزة فجرا

سرايا القدس تعلن عن مقتل وإصابة جنود الاحتلال في جنين

وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات الشخصية - أسماء

خبير عسكري لـ الوكيل: المقاومة تمتلك خطوط دفاعية تحت الأرض يصعب استهدافها بالقصف الجوي

انخفاض أسعار النفط وبرنت دون الـ 90 دولاراً للبرميل

عاجل

إعلام عبري: إطلاق أكثر من 40 صاروخاً من غزة تجاه مستوطنات صباحا

الإثنين، 30-10-2023 09:00 ص

روسيا.. طريقة مبتكرة لتدمير الطائرات المسيرة "ذاتيا"

_123148709_b77ceec6-2550-4d1b-ab10-613de569049b


الوكيل الإخباري - ابتكر علماء الجامعة الروسية للتكنولوجيا الكيميائية طريقة لتدمير الطائرات المسيرة ذاتيا بصورة تامة في حال وقوعها في أيدي العدو.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي للجامعة: "إذا استولى العدو على الطائرة المسيرة، فقد لا يكون تدمير الأجهزة الإلكترونية كافيا. لذلك يكون التدمير الذاتي التام أو أجزائها الحيوية تحت إشراف المشغل أفضل وسيلة للخروج من هذا الوضع دون استخدام الذخيرة في حالة نفاذها بالفعل وقت الاستيلاء عليها.

اضافة اعلان

 

ولحل هذه المشكلة، اقترح المبتكرون إدخال جسيمات معدنية نانوية مثل الثرميت (Thermite) في بنية البوليمر البلاستيكي الذي يشكل جسم الطائرة المسيرة. التي يمكن إشعالها بواسطة ليزر مدمج. وهذه الطريقة وفقا لهم، يمكن استخدامها أيضا في إنتاج نوع جديد من الطائرات المسيرة الانتحارية".


ويشير المصدر، إلى أنه لا توجد في الوقت الراهن أي طريقة يمكن استخدامها في تدمير معدات تخزين المعلومات، بحيث لن يكون بعدها ممكنا استعادة المعلومات. لذلك في هذه الحالة، يمكن أن يكون تعرضها لدرجات الحرارة العالية الطريقة الأكثر فعالية.


وبحسب بيان المكتب، هناك عدد من المتطلبات لاستخدام هذه المركبات بصورة آمنة- عدم وجود لهب وشرارة ودخان ونواتج الاحتراق السامة. كما أنه من الأفضل استخدام المكونات الرخيصة المتوفرة.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
653f41824c59b7036610d24e

بوريسوف: المحطة الفضائية الدولية تقترب من نهاية وجودها

1684952933191-1719x1157

اجتماع طارئ جديد لمجلس الأمن اليوم بشأن الاحداث في المنطقة

netanyhu-20-11-2019

نتنياهو يربك المشهد السياسي في إسرائيل

image (10)

العثور على تسعة مدنيين مقتولين بالرصاص في منزل بشرقي أوكرانيا

اعصار

48 قتيلا ضحايا إعصار في المكسيك

653a3953423604227874f38a

تقرير أممي يحذر: "الحطام الفضائي" قد يتسبب في نقطة تحول كارثية للبشرية

أخبار متعلقة
651820d34c59b760f73912e1

توقعات بإعلان السيسي ترشحه لولاية جديدة الاثنين المقبل

355903

اندلاع حريق على متن عبّارة إيطالية... وإنقاذ ركابها

355920

بريطانيا: روسيا ما زالت تعتمد على المرتزقة في حربها ضد أوكرانيا

6516cacf4c59b75d3511bea4

روسيا تطور تقنيات جديدة للصواريخ الموجهة عالية الدقة

651798bf4c59b75d3511bf44

بريطانيا تشعر بصعوبة الاستمرار في دعم أوكرانيا

65179b454236041ab8507ff5

حاكم مقاطعة خيرسون يعلن اندماجها التشريعي والاقتصادي التام مع روسيا