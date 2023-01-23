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رويترز : قاض لبناني يوجه اتهامات للواءين وقائد سابق للجيش بشأن انفجار المرفأ

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الإثنين، 23-01-2023 09:53 م

رويترز : قاض لبناني يوجه اتهامات للواءين وقائد سابق للجيش بشأن انفجار المرفأ

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الوكيل الاخباري - قالت ثلاثة مصادر قضائية إن قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت الدامي الذي وقع في أغسطس/آب 2020 وجه اتهامات لاثنين من كبار القادة العسكريين في البلاد وقائد سابق للجيش بشأن الانفجار.

وقالت المصادر الثلاثة إن القاضي طارق البيطار وجه اتهامات إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا وقائد الجيش اللبناني السابق جان قهوجي فيما يتعلق بالانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصا.

ولم تذكر المصادر على وجه التحديد الاتهامات الموجهة للثلاثة.

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