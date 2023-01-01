لبنان.. 3 جرحى وتضرر طائرتين في عمليات إطلاق نار عشوائية

الوكيل الاخباري- أفادت مديرية الأمن اللبناني الداخلي، بإصابة 3 مدنيين، جراء عمليات إطلاق النار العشوائية التي حصلت في بيروت، وطرابلس، كما أصيبت طائرتان خلال تواجدهما في مطار رفيق الحريري الدولي.



وأشارت وسائل الإعلام اللبنانية، إلى أن الطائرتين اللتين تضررتا من طراز "إيرباص321 نيو"، وهما تابعتان لشركة طيران الشرق الأوسط.



وأضافت المديرية، أنه تم تحديد هوية 116 شخصا يشتبه بمشاركتهم في عمليات إطلاق النار العشوائية، والعمل جار على توقيفهم بالتنسيق مع السلطات القضائية.



وأكدت، أن ليلة رأس السنة مضت بسلام، دون وقوع أي حوادث، أو قتلى على الطرق اللبنانية.



ودعت المواطنين اللبنانيين، للمساهمة في الحد من ظاهرة إطلاق النار من خلال توثيق هذه العمليات، وإرسالها للجهات المختصة، كونها تشكل تهديدا خطيرا لأمن المجتمع اللبناني.



وشدد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بسام مولوي، في وقت سابق، على ضرورة وضع حد لظاهرة إطلاق النار في محيط مطار بيروت الدولي.

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روسيا اليوم