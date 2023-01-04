الأربعاء 04-01-2023
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الأربعاء، 04-01-2023 11:56 ص

بوشيلين يشيد بالعسكريين الذين أنقذوا رفاقهم في ماكييفكا

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الوكيل الاخباري- أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين أن العسكريين الروس، الذين تعرضوا للقصف الأوكراني في 1 يناير الجاري في ماكييفكا أظهروا شجاعة وبطولة عندما قاموا بإنقاذ رفاقهم.

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وكتب بوشيلين في صفحته على "تلغرام": "إننا نعرف ونعرف تحديدا ماذا يعني تكبد الخسائر. وما هي البطولة الحقيقية. واعتمادا على المعلومات المتوفرة لدي يمكنني القول بالتأكيد إن الأفراد من هذا الفوج أظهروا حالات عديدة من الشجاعة والبطولة الحقيقية".

وأضاف أن معظم العسكريين فورا بعد خروجهم من المبنى المدمر بصاروخ "هيمارس" الأمريكي، عادوا إليه لسحب رفاقهم. وبعد وصول رجال الإنقاذ ساعدوهم في إنقاذ الآخرين".

وأوضح: "ساعدوا وخاطروا بحياتهم. وبعض القتلى هم من عادوا لإنقاذ رفاقهم".

وأفاد النائب الأول لرئيس الدائرة العسكرية السياسية الأولى للقوات المسلحة الروسية الفريق سيرغي سيفريوكوف، سابقا، بارتفاع حصيلة ضحايا القصف الأوكراني في 1 يناير الجاري في مدينة ماكييفكا إلى 89 قتيلا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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