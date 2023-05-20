زاخاروفا تتهم واشنطن بالنفاق والتضليل عند الحديث عن "إف-16" لأوكرانيا

الوكيل الإخباري - أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن واشنطن تبدي إنسانية زائفة وتضلل الآخرين بالقول إنها لن تمنح طائرات "إف-16" لأوكرانيا إلا بشرط عدم استخدامها لضرب روسيا.

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وشددت زاخاروفا، في حديث مع قناة "زفيزدا" التلفزيونية، على أن الولايات المتحدة لا تملك أي أساس أخلاقي للإدلاء بمثل هذه التصريحات.



وأشارت زاخاروفا، إلى أن كلمات جيك سوليفان حول مثل هذه الشروط لتوريد طائرات "إف-16" إلى كييف، لا تتوافق مع أي قانون دولي أو تشريع محلي.



وقالت: "ومن جديد تمارس الولايات المتحدة هوايتها المحببة، محاكاة الأمور والتزوير أو التلاعب بالبيانات من أجل تحقيق أهدافها وغاياتها".



ونوهت زاخاروفا بأن الولايات المتحدة، تشن حربا هجينة ليس فقط ضد روسيا، ولكن ضد المنطقة بأكملها، وقالت: "نحن نرى جيدا كيف أنهم لم يستثنوا ولم يرحموا أي أحد. هذه ليست مجرد مواجهة مع روسيا، هم يستخدمون أراضي وشعب أوكرانيا لتحقيق أغراضهم الخاصة".

RT