الثلاثاء 16-05-2023
الوكيل الاخباري

صدور إرادة ملكية بالسفير الخالدي

حمدي المناصير يطلق "زفة الأمير حسين" - فيديو

المستقلة للانتخاب تحل 19 حزبا - اسماء

احالة موظفين حكوميين إلى التقاعد - اسماء

تصريحات جديدة من الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع الفائدة من جديد

الملك يستقبل وفدا من الكلية الملكية البريطانية للدراسات الدفاعية

مؤشر البورصة ينهي تداولاته على ارتفاع

ترقية موظفين في التربية - أسماء

السودان.. وصول الجسر الجوي المصري إلى مطار بورتسودان

بدء فعاليات يوم علمي بالجامعة الهاشمية عن التدخين

الثلاثاء، 16-05-2023 04:46 م

مدفيديف يكشف ماذا ستفعل روسيا بعد انسحابها من معاهدة الأسلحة التقليدية

646373bf4c59b707ae7ba7d1


الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي دميتري مدفيديف، إن روسيا ستعزز إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة، وكذلك وسائل التدمير إلى الحد الأقصى.

اضافة اعلان


وأضاف مدفيديف في منشور: "مجلس الدوما صادق على التخلي عن معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا. هذا هو مصيرها.. لقد فقدت هذه الوثيقة أهميتها بالنسبة لنا في عام 2007. ولكن الآن، حتى في سياق الالتزامات الدولية المعلقة سابقا، لا شيء يمنعنا من نشر أسلحتنا حيث نريد لحماية مصالحنا الوطنية، بما في ذلك الجزء الروسي من أوروبا".


وتابع : "بالطبع، سنزيد إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة وووسائل التدمير".


وصوت نواب مجلس الدوما بالإجماع على انسحاب روسيا من معاهدة الأسلحة التقليدية. 


وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء الماضي، مرسوما يفيد بنية روسيا الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا.


ومعاهدة الأسلحة التقليدية تعود إلى عام 1990 ودخلت حيز التنفيذ في نوفمبر من عام 1992، وقد شهدت قمة إسطنبول لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، نوفمبر 1999، توقيع اتفاق حول تعديل المعاهدة بسبب تغير الوضع السياسي والعسكري في أوروبا بعد زوال حرف وارسو وتداعيات تفكك الاتحاد السوفيتي. إلا أن المعاهدة المعدلة لم تدخل حيز التنفيذ، بسبب عدم توقيع دول حلف "الناتو" عليها، فيما واصل حلف "الناتو" التوسع شرقا، ما تسبب في اختلال موازين القوى، وتقدم الجانب الروسي بطلب لتعديل المعاهدة في اجتماع عام 2007 الذي دعت له موسكو، وتم رفض الطلب الروسي، فوقعت روسيا على قرار تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة اعتبارا من 12 ديسمبر 2007.


وفي نوفمبر 2011 أعلنت الولايات المتحدة من جانبها عن "تعليق تنفيذ بعض التزاماتها أمام روسيا"، وبعد عدة سنوات أخرى من المحاولات العقيمة لإنقاذ المعاهدة، أعلنت روسيا التعليق التام لمشاركتها في المعاهدة اعتبارا من 11 مارس 2015، والآن تنسحب من هذه المعاهدة.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

الخارجية السودانية تدين الاعتداء على السفارة الأردنية بالخرطوم

6463855d4c59b707ae7ba7e4

كيليتشدار أوغلو يبحث مع أنصاره خطة لمواجهة أردوغان

64637b044236047738479888

الإمارات تكمل 100 يوم في إغاثة متضرري زلزال سوريا

646381c3423604051d1cd35c

تركيا تدخل تعديلات على التصويت الخارجي في الانتخابات الرئاسية

64637cac4c59b70c482f949f

السودان.. وصول الجسر الجوي المصري إلى مطار بورتسودان

64637c1b4c59b71ee3341f55

كيليتشدار أوغلو يجري تغييرا قبل مواجهة أردوغان في سباق الحسم على رئاسة تركيا

أخبار متعلقة
65263292_303

هدية أميركية "ثمينة" لكوريا الجنوبية في يوم زيارة الرئيس

image (30)

واشنطن تبدأ تدريب الجيش الأوكراني على دبابات أبرامز

5e6b640f4c59b70d324a1a2a

روسيا تبدأ الإنتاج الصناعي لصاروخ "جو – أرض" المجنح بمدى 1500 كلم

643d48444c59b7066707c00e

روسيا تنزل إلى المياه كاسحة ألغام بحرية زودتها بقدرات مميزة

643d15534c59b730e202dd63

الإعلام الأمريكي يكشف بوثائق سرية عن "موعد الهجوم الأوكراني المضاد"

643ce0494c59b7268a4f75ac

واشنطن ولندن توجهان نداء بشأن السودان