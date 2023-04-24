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الإثنين، 24-04-2023 06:31 م

تحطم مسيّرة أوكرانية قرب موسكو

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الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، أن مسيّرة أوكرانية تحطمت على بعد نحو خمسين كيلومتراً من موسكو بدون وقوع إصابات أو أضرار، على وقع مخاوف من وقوع هجمات في روسيا بعد أيام من الأعياد الوطنية الكبرى.

وهذه هي الحادثة الثانية التي يتم الإبلاغ عنها في منطقة موسكو منذ بدء الهجوم في أوكرانيا في فبراير 2022، وقد استهدفت مسيرات مناطق روسية أخرى أحياناً بعيدة جداً من الحدود الأوكرانية.

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وكتب إيغور سوخين، المسؤول عن منطقة بوغورودسك، على «تلغرام»: «تحطمت مسيرة أوكرانية الصنع في منطقة بوغورودسك» على بعد نحو 50 كيلومتراً شرق موسكو، حيث عثر عليها أحد السكان الأحد في غابة.


وقال مصدر في خدمات الطوارئ، لوكالة «ريا نوفوستي»، إن المسيّرة حسب المعلومات الأولية لم تكن تحمل ذخيرة.


ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن مصدر محلي آخر قوله إنه كان من الممكن أن تحمل نحو 18 كيلوغراماً من المتفجرات.

 

البيان

 




 

 


 

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