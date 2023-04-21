واشنطن تبدأ تدريب الجيش الأوكراني على دبابات أبرامز

الوكيل الإخباري - كشف مسؤولون أمريكيون، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستبدأ تدريب القوات الأوكرانية على كيفية استخدام دبابات أبرامز وصيانتها في الأسابيع المقبلة، حيث تواصل تسريع جهودها لإيصالها إلى ساحة المعركة في أسرع وقت ممكن.



يأتي القرار في الوقت الذي يجتمع فيه قادة دفاع من جميع أنحاء أوروبا والعالم في قاعدة رامشتاين الجوية، في إطار الجهود المستمرة لتنسيق تسليم الأسلحة والمعدات الأخرى إلى أوكرانيا.

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وبحسب المسؤولين، ستصل 31 دبابة إلى منطقة تدريب غرافنوهر بألمانيا في نهاية مايو، وستبدأ القوات التدريب بعد أسبوعين.



وقال مسؤولون إن تدريب القوات سيستمر نحو عشرة أسابيع، ولن تكون دبابات التدريب هي الدبابات المعطاة لأوكرانيا لاستخدامها في الحرب ضد روسيا.



وأضافوا أنه بدلاً من ذلك، يتم تجديد 31 دبابة قتال من طراز إم 1 إيه 1 في الولايات المتحدة، وستذهب هذه الدبابات إلى الخطوط الأمامية عندما تكون جاهزة.



كان الهدف هو تدريب القوات بحلول الوقت الذي تكون فيه الدبابات المجددة جاهزة حتى يتمكنوا من التحرك فوراً للقتال، ويتم إعادة تجهيز الدبابات لتلبية احتياجات أوكرانيا.



ووفقاً للمسؤولين، سيتم تدريب نحو 250 جندياً أوكرانياً، يتعلم البعض تشغيل الدبابات في حين يتعلم البعض الآخر إصلاحها وصيانتها.



كانت إدارة الرئيس جو بايدن قد أعلنت، في يناير الماضي، أنها سترسل دبابات أبرامز إلى أوكرانيا، بعدما أصرت أشهراً على أنها معقدة للغاية ويصعب صيانتها وإصلاحها.

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