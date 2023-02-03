الجمعة 03-02-2023
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الجمعة، 03-02-2023 03:55 م

زاخاروفا ترد على شكاوى زيلينسكي

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الوكيل الاخباري- ردت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على ما نشرته وسائل الإعلام من شكاوى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن العقوبات الأوروبية ضد روسيا.

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جاء ذلك في منشور لزاخاروفا بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، ردت فيه على ما نقلته وسائل الإعلام من شكوى زيلينسكي بسبب "تباطؤ وتيرة العقوبات الأوروبية ضد روسيا، في الوقت الذي أصبحت فيه روسيا أسرع تكيفا مع القيود".

كتبت زاخاروفا: "كم هو مدهش هذا الزيلينسكي. لولا العقوبات ضدنا في عام 2014 وما بعدها، لكنا قد ترهلنا منذ فترة طويلة رافلين في أموال النفط والدعة التي فرضتها علينا (نخب) التسعينيات، ولم تسمح لنا بالتطور.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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