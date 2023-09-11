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الإثنين، 11-09-2023 08:11 م

زاخاروفا: تصريحات غروسي حول اليورانيوم المنضب غير مقبولة

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الوكيل الاخباري- وصفت متحدثة وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي حول عواقب استخدام قذائف اليورانيوم المنضب بأنها صمت غير مقبول عن المشكلة.

وقالت زاخاروفا: "السيد غروسي، بالطبع، على حق عندما يقول إنه من وجهة نظر "السلامة النووية" لا توجد عواقب إشعاعية كبيرة. من الواضح أنه لا يقول كل شيء. ومثل هذا الصمت الطوعي أو غير الطوعي على المشكلة أمر غير مقبول".

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وأكدت أنه عند استخدام اليورانيوم المنضب في الذخيرة، يمكن أن يتشكل غبار جوي سام.

وأضافت: "من المؤسف أن السيد غروسي لم يكمل تعليقه بمعلومات مفادها أنه عندما يتم اختراق الدروع، فإن قضيب اليورانيوم المنضب يسخن ويمكن أن يحترق".

 




 

 


 

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