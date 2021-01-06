زعيم كوريا الشمالية يعلن فشل خطته الخمسية

الوكيل الإخباري - أعلن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون ،عن فشل خطته الاقتصادية الخمسية في مختلف القطاعات تقريبا.

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وأشار إلى أن الاستراتيجية الاقتصادية الخمسية التي أقرت عام 2016 قد فشل تحقيقها، داعيا إلى تعزيز اعتماد كوريا الشمالية على نفسها لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تعرقل تقدمها.





وأكد كيم في كلمته الافتتاحية لمؤتمر "حزب العمال" الحاكم أن بلاده حققت "انتصارا معجزة" من خلال تعزيز قوتها ومكانتها العالمية منذ الاجتماع الأخير.

وأضاف: "كان من المقرر تنفيذ الاستراتيجية العام الماضي، لكنها فشلت بشكل كبير في تحقيق الأهداف في كل القطاعات تقريبا".



وبشأن فيروس كورونا، أشاد كيم بالعاملين في الحزب لـ"ضمان أوضاع مستقرة ضد الفيروس من البداية إلى النهاية"، لافتا إلى أنهم "تغلبوا بحزم على الصعوبات في مواجهة أزمة صحية عالمية مطولة وغير مسبوقة".

المصدر : روسيا اليوم

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