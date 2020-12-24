رئيس الأركان الجزائري يرتب أوضاع الضباط المعزولين مع غموض مصير تبون

الوكيل الإخباري- كشف تقرير نشره موقع ”أفريكا أنتليغنس“، اليوم الخميس، أن رئيس الأركان الجزائري سعيد شنقريحة بدأ عملية واسعة لإعادة جميع الضباط المتقاعدين رفيعي المستوى الذين عزلهم سلفه أحمد قايد صالح بهدف تفادي أي انشقاق داخل الجيش في الوقت الذي يستمر فيه غياب الرئيس عبد المجيد تبون.





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وقال التقرير إن إعادة تأهيل الجنرالات المدرجين على القائمة السوداء لسلفه أحمد قايد صالح بدأت مع عودة خالد نزار من منفاه الإسباني في 11 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، الأمر الذي من شأنه أن يسمح لوزير الدفاع السابق وقائد الجيش السابق بتسوية تهم التآمر التي تلاحقه هو وابنه لطفي نزار الذي حكم عليه بالسجن لمدة عشرين عاما سنة 2019 إضافة إلى ضرورة تسوية العديد من القضايا المتعلقة بشؤون الأسرة، ولا سيما شركة ”سمارت لينك كومينيكايشن“.

المصدر: إرم



