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الإثنين، 22-02-2021 10:56 ص

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب سواحل إندونيسيا

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الوكيل الاخباري - ضرب، صباح اليوم الإثنين 22 فبراير/شباط، سواحل إندونيسيا زلزال بقوة 5.1 درجة بمقياس ريختر.

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وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، إن زلزالا بلغت قوته 5.1 درجة ضرب 105 كيلومترات شمال غربي جزيرة توبيلو بإندونيسيا.

وأوضحت الهيئة الأمريكية أن الزلزال ضرب إندونيسيا في حوالي الساعة 03:00:25 بتوقيت غرينتش صباح يوم الاثنين.


وتم تحديد مركز الزلزال، على عمق 80.29 كم ، مبدئيا عند خط عرض 2.3505 درجة شمالا وخط طول 127.2914 درجة شرقا.


ولم تعلن الهيئة إذا كان الزلزال قد ينجم عنه موجة تسونامي أم لا.


وكانت إندونيسيا قد تعرضت الشهر الماضي لزلزال مدمر بقوة 6.2 درجة بمقياس ريختر، أودى بحياة 78 شخصا على الأقل بمقاطعة سولاسي الغربية.


وتتعرض إندونسيا لهزات أرضية من حين لآخر، بسبب وقوعها في منطقة نشاط زلزالي تسمى حزام النار للمحيط الهادي.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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