زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب سواحل بابوا غينيا الجديدة

الوكيل الاخباري- أعلن مركز رصد الزلازل لأوروبا والبحر المتوسط عن وقوع زلزال بقوة 6,4 درجة على مقياس ريختر قرب سواحل بابوا غينيا الجديدة.



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وجاء في بيان صدر عن المركز أنه تم تسجيل هزة أرضية في الساعة 05:36 بالتوقيت العالمي المتفق عليه من صباح اليوم الأربعاء على بعد 573 كيلومترا شمال شرقي عاصمة بابوا غينيا الجديدة مدينة بورت مورسباي وعلى بعد 108 كيلومترات شمال غربي مدينة كيمبي.



وأضاف البيان أن مركز الزلزال كان يقع على عمق 610 كيلومترات.



ولا توجد هناك حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.

روسيا اليوم