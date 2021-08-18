الأربعاء 18-08-2021
الوكيل الاخباري

250 منشأة أعادت فتح أبوابها بعد السماح بتقديم الأرجيلة

إغلاقات وإنذارات بحق منشآت مخالفة لأوامر الدفاع في الزرقاء

التعليم العالي : لا تعديل على رسوم الساعات بالجامعات الرسمية

التربية: لا إصابات كورونا بين طلبة الفاقد التعليمي

وزير الداخلية : العمل الإنساني ثقافة مجتمعية وأحد ثوابت الاستراتيجية الوطنية

مستوطنون يقتحمون الأقصى

الفلكي مجاهد يوضح حول مؤشر يدل على تساقط الأمطار

الصوراني لـ الوكيل : مدارس خاصة قدمت خصومات لطلابها

بدء تقديم طلبات القبول الموحد غدا

إصابة 5 أشخاص بإطلاق نار في نيويورك

الأربعاء، 18-08-2021 03:44 م

زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب ساحل فانواتو

611cf27c4c59b755eb38ac36


الوكيل الإخباري - قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، إن زلزالا بقوة 6.8 درجة ضرب جزر فانواتو في المحيط الأطلسي.

اضافة اعلان

 

وقد أبلغت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عن وقوع زلزال بقوة 7.1 درجة، لكنها أوضحت لاحقا أن قوة الهزات أقل.

 

ونوهت الهيئة، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 20 كيلومترا من مدينة بورت أولري و 346 كيلومترا من عاصمة الولاية بورت فيلا. وكانت بؤرة الزلزال على عمق 91 كيلومترا.

وبعد الزلزال، تم التحذير من خطر وقوع تسونامي. وقالت الهيئة في بيانها: "من الممكن حدوث موجات تسونامي على بعد 300 كيلومتر من مركز الزلزال قبالة ساحل فانواتو".


ولم ترد بعد أية معلومات، عن وقوع خسائر بشرية أو دمار.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
611cfc124c59b74c6a186a57

الخارجية الألمانية: تسريع إيران لتخصيب اليورانيوم خطوة سلبية للغاية

611ce5084c59b74c8d0c6a9c

إصابة 5 أشخاص بإطلاق نار في نيويورك

611cb0b14c59b74c8d0c6a05

روسيا.. وفاة ثلاثة من مصابي انفجار يامال

611c9ad7423604561d0a9596

إعلام أمريكي: 15 ألف أمريكي عالقون في أفغانستان

611c7eac4c59b74800289145

البيت الأبيض: إجلاء نحو 1100 أمريكي من أفغانستان الثلاثاء

611c47eb4c59b748e82905c8

لبنان.. السيطرة على حريق بمحطة كهرباء في بيروت

أخبار متعلقة
6117ede64c59b72eb815e8a4

هايتي تؤكد سقوط ضحايا وحدوث أضرار فادحة جراء الزلزال الأخير

1-1457097

هايتي.. تحذير من تسونامي بعد زلزال قوي

زلزال 2

زلزال قوته 7.2 في الفلبين

thumbs_b_c_0a9520d72ae5b01193cd021b63ca942f

زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب ساحل إندونيسيا

زلزال

زلزال في سواحل اليونان

earthquake(1)

البيرو تحصي آثار زلزال قوي ضرب ساحلها الشمالي