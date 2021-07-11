زلزال يهز إيران

الوكيل الإخباري- ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر ضواحي مدينة جايزان في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران.

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وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، بأن الزلزال وقع في الساعة السادسة و 8 دقائق و 45 ثانية من صباح اليوم الأحد، بتوقيت إيران.



وأضاف، أن الزلزال وقع في عمق 10 كم من سطح الارض وكان مركزه عند التقاء خطي الطول 49.83 والعرض 31.1 درجة.



ووقع الزلزال على بعد 24 كم من مدينة جايزان و 112 كم من مدينة أهواز، مركز محافظة خوزستان و167 كم من مدينة شهركرد، مركز محافظة جهارمحال وبختياري في جنوب غرب إيران.



ولم ترد إلى الآن تقارير حول الخسائر والأضرار المحتملة الناجمة عن الزلزال.

المصدر: روسيا اليوم