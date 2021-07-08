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الخميس، 08-07-2021 04:35 م

السعودية وإيران تتبادلان انتقادات بشأن أنشطتهما في المجال النووي

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الوكيل الإخباري- تبادل مندوبا السعودية وإيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، انتقادات بشأن أنشطتهما في المجال النووي.

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وأشار السفير السعودي لدى النمسا وسلوفينيا وسلوفاكيا والمنظمات الدولية في فيينا، الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في "تويتر"، إلى أن سعي ايران إلى إنتاج معدن اليورانيوم بنسبة تخصيب 20% دون حاجة ضرورية لإنتاجه وتطويره في الاستخدام السلمي يمثل "أمرا مثيرا للقلق من حيث النوايا الحقيقية وراء ذلك".

 

وحذر الدبلوماسي السعودي من أن هذا التوجه يؤثر سلبا على أي مفاوضات تتعلق بالاتفاق النووي "حيث لا يمكن العودة عن المعرفة المكتسبة من أعمال البحث والتطوير.. فهي غير قابلة للعكس".


وتابع، "الخطوات التصعيدية التي أعلنت عنها إيران لا تتواكب مع تصريحاتها حول سلمية برنامجها النووي وتؤكد على نواياها وسعيها للحصول على قدرات إنتاج سلاح نووي. سياسة التصعيد تعرقل اي حوار وتفاوض، وترفع من حدة شكوك المجتمع الدولي حيال ايران ونواياها".


ووجه سفير إيران لدى النمسا ومندوبها لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب آبادي، عبر "تويتر" انتقادات مضادة إلى السعودية، مشددا على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تمتلك الحد الأدنى من الصلاحيات اللازمة لأداء مهام التحقق النووي في السعودية.

 

وحذر الدبلوماسي الإيراني من أن "أي قصور في تنفيذ اجراءات الضمان يسمح للسعودية باخفاء بعض أنشطتها النووية بجعلها بعيدة عن التفتيش من قبل مراقبي الوكالة الدولية".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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