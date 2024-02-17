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السبت، 17-02-2024 02:04 م

زيلينسكي: عدم حصول أوكرانيا على الأسلحة يعزز موقف بوتين

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الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن عدم حصول بلاده على الأسلحة يعزز موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وأضاف في كلمة خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا: «لسوء الحظ فإن إبقاء أوكرانيا في حالة عجز مصطنعة في ما يتعلق بالأسلحة، خاصة في ظل العجز في المدفعية والقدرات (من الأسلحة) بعيدة المدى، يسمح لبوتين بالتكيف مع الوتيرة الحالية للحرب».


وأشار إلى بلدة أفدييفكا المدمرة في شرق أوكرانيا، والتي انسحبت منها القوات الأوكرانية التي تواجه نقصا حادا في الذخيرة، مع تأخير الكونغرس المساعدات العسكرية الأميركية لعدة أشهر.


وقال «لا تسألوا أوكرانيا متى ستنتهي الحرب. اسألوا أنفسكم، لماذا لا يزال بوتين قادرا على الاستمرار فيها؟». وأضاف أن إرسال حزم إضافية من الأسلحة والدفاعات الجوية إلى أوكرانيا هو أهم شيء يمكن أن يفعله حلفاؤها الآن، وفق ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء.
وعن وفاة معارض الكرملين أليكسي نافالني في أحد السجون الروسية، قال زيلينسكي إن من المستحيل رؤية بوتين زعيما شرعيا لروسيا بعد الآن. وأضاف: «بوتين يقتل من يشاء، سواء كان زعيما للمعارضة أو أي شخص يبدو هدفا له».

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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