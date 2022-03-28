الثلاثاء 29-03-2022
الوكيل الاخباري

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أوكرانيا.. انقطاع الاتصالات والإنترنت بسبب هجوم إلكتروني قوي

النفط ينخفض حوالي 7% عالميا

مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون الانتخاب

أجواء ربيعية معتدلة الحرارة اليوم

أردني يترأس أعلى لجنة استشارية للاتحاد الاسيوي للرجبي

ورشة حول الشفافية بالإدارة المحلية بإربد

الأردن يفوز باستضافة الاجتماع المقبل للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية

وفد من وكالات الأنباء العربية يزور مواقع سياحية بعجلون

مدير الأمن العام يلتقي عدداً من كبار مسؤولي الشرطة البريطانية

الإثنين، 28-03-2022 04:23 م

زيلينسكي: مستعدون لتعديل دستوري يضمن حياد أوكرانيا

image


الوكيل الإخباري-قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، إن كييف مستعدة لإجراء تعديل دستوري يضمن الحياد لها.

وأضاف في تصريحات أدلى بها لصحفيين روس، أن أوكرانيا مستعدة للتوافق في تقديم ضمانات أمنية، وتلتزم الحياد وتتخلى عن السلاح النووي.
وتابع: "هذه الأمور كانت هي المبادئ التي تطالب بها روسيا في البداية، وبدأت الحرب بسبب هذا حسبما أذكر".

اضافة اعلان


وأشار إلى وجود مباحثات حول منح الضمانات الأمنية لأوكرانيا، مبيناً أن هذه الضمانات "يجب ألا تكون مجرد حبر على ورق".
وأوضح أنه بالإمكان إجراء استفتاء في بلاده من أجل تعديل دستوري يضمن حياد أوكرانيا.


وقال إنه يجب بحث هذه الأمور بشكل مباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.


وتابع: "يجب (على بوتين) سحب قواته من أوكرانيا والجلوس معي من أجل التوصل إلى اتفاق".


وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.


وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".

 

الاناضول

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
استراليا جيش

أستراليا تفرض عقوبات ضد 39 روسيا

اوك

أوكرانيا.. انقطاع الاتصالات والإنترنت بسبب هجوم إلكتروني قوي

ى

سقوط مقاتلة جزائرية من طراز ميغ 29 ووفاة قائدها

ddd

زعيم كوريا الشمالية يتعهد ببناء قوة عسكرية لا يمكن لأحد وقفها

0_12

بوتين يمنح مرتبة الفروسية لألوية خفر السواحل ومشاة البحرية

thumbs_b_c_577629e2a4ea8867eda46f89fa2eb208

عمدة ماريوبول الأوكرانية: 160 ألف مدني محاصرون في المدينة

أخبار متعلقة
dsfgdfhgdsghf

الكويت : تعديل وزاري جديد على حكومة البلاد