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السبت، 19-03-2022 06:45 ص

زيلينسكي يدعو لمحادثات جدية وموسكو تعلن عن تقارب بالمواقف

رئيس


الوكيل الإخباري - دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إجراء محادثات سلام وأمن جدية مع موسكو قائلا إن هذه هي فرصة روسيا الوحيدة للحد من الأضرار الناجمة عن الأخطاء التي ارتكبتها في أعقاب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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وأضاف في كلمة مصورة بُثت في الساعات الأولى من صباح السبت في أوكرانيا إن "الوقت حان لعقد اجتماع، حان وقت الحديث".


وكان قد أعلن رئيس وفد التفاوض الروسي مع كييف الجمعة أنه لمس "تقاربا" في المواقف بشأن مسألة وضع أوكرانيا المحايد وإحراز تقدم بشأن مسألة نزع سلاحها.


ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن فلاديمير ميدينسكي أن "مسألة وضع أوكرانيا المحايد وعدم انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي هي إحدى النقاط الرئيسية في المفاوضات، إنها النقطة التي شهدت أكبر تقارب في مواقف الطرفين".


لكنه أشار إلى وجود "اختلافات" حول "الضمانات الأمنية" التي تطالب بها أوكرانيا.
وتابع ميدينسكي "فيما يتعلق بنزع السلاح، أود أن أقول إنه 50/50"، موضحا أنه لا يستطيع الكشف عن تفاصيل المفاوضات ولكن الطرفين "في منتصف الطريق" للتوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية.


روسيا التي تقود عمليات عسكرية في أراضي جارتها منذ 24 فبراير، تجري مفاوضات مع كييف لمطالبتها بأن تكون دولة محايدة مثل السويد أو النمسا، وعدم انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي.


من جهتها، قالت أوكرانيا الأربعاء إن هناك "تناقضات عميقة" لا تزال قائمة في المحادثات الروسية الأوكرانية، لكن من الممكن التوصل إلى "حل وسط".

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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