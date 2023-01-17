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الثلاثاء، 17-01-2023 08:58 ص

زيلينسكي يطالب الغرب بتزويد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة

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الوكيل الإخباري - طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأسلحة ثقيلة من الغرب في مواجهة الهجوم الصاروخي الروسي على مدينة دنيبرو الصناعية، وأشاد بقرار بريطانيا بإرسال أسلحة ثقيلة بالفعل.

وقال زيلينسكي (44 عاما) في خطابه اليومي بالفيديو مساء أمس الاثنين "تم الإعلان عن حزمة مساعدات دفاعية جديدة.. بالضبط ما هو مطلوب: دبابات قتال رئيسية ومركبات مدرعة أخرى ومدفعية".

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وقال إنه يتوقع اتخاذ قرارات بشأن شحنات أسلحة أخرى من المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الذي انطلق أمس الاثنين ومؤتمر مجموعة الاتصال الأوكرانية في رامشتاين المقرر أن يجتمع يوم الجمعة في القاعدة الجوية الأمريكية في ألمانيا.


ووفقا لزيلينسكي، توفي حوالي 40 شخصا عندما أصاب صاروخ روسي مبنى سكنيا في مدينة دنيبرو الصناعية في نهاية الأسبوع. ولا يزال نحو عشرين شخصا في عداد المفقودين. وقال الرئيس إن أوكرانيا ستفعل كل ما في وسعها للعثور على الجناة وتقديمهم للعدالة.


وفي الوقت نفسه، حث الرئيس الأوكراني الغرب على الإسراع في تسليم الدبابات المطلوبة.


وأشار زيلينسكي إلى تجمعات القوات الروسية الثقيلة في منطقة دونباس شرق أوكرانيا، وخاصة حول مدينتي باخموت وسوليدار، ولكن أيضا في جنوب أوكرانيا. وقال الرئيس: "سنرى ما تعده روسيا هنا".

 

البيان

 




 

 


 

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