ساحل الخليج الأمريكي يستعد لإعصار قوي بعد أن ضرب كوبا

الوكيل الاخباري - تحرك إعصار إيدا صوب ساحل الخليج الأمريكي، اليوم السبت، ومن المتوقع أن يستجمع قوته في الساعات المقبلة.

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وحسب رويترز فإن أحياء نيو أورليانز المعرضة للفيضانات، قد قامت بعمليات إجلاء للسكان، وكذلك منصات حفر النفط في خليج المكسيك.



وقال خبراء الأرصاد إنه يمكن أن يجعل هبوط اليابسة في الولايات المتحدة بمثابة عاصفة خطيرة من الفئة الرابعة على مقياس سافير-سيمبسون المكون من خمس درجات، مما يولد رياحًا تقترب من 140 ميلًا في الساعة (225 كم / ساعة) ، وأمطارا غزيرة وموجة إدية يمكن أن تغرق الكثير من ساحل لويزيانا بعمق عدة أقدام في الماء.

The @CityOfNOLA is issuing a mandatory evacuation for areas outside the levees (red) and a voluntary evacuation for the rest of the parish (yellow). #Ida could bring up to 11ft surge outside levees, and dangerous winds & heavy rain for the full area. pic.twitter.com/dkJuAkgKUC August 27, 2021



وقال المركز الوطني للأعاصير إن إيدا ضرب كوبا يوم الجمعة وبحلول وقت مبكر من يوم السبت كانت تحمل رياحا شديدة سرعتها حوالي 80 ميلا في الساعة (129 كيلومترا في الساعة) بينما كانت متجهة إلى الشمال الغربي، متوقعا أن تشتد العاصفة قبل أن تصل إلى الشاطئ في وقت متأخر من غد الأحد.



وقال: يمكن أن يصل ارتفاع المياه مدفوعة برياح الإعصار إلى ما بين 10 و 15 قدمًا (3 إلى 4.5 متر) حول مصب نهر المسيسيبي، مع مستويات منخفضة تمتد شرقًا على طول السواحل المجاورة لميسيسيبي وألاباما.

ومن المتوقع أيضًا حدوث أعاصير متفرقة وانقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي وفيضانات داخلية من الأمطار الغزيرة في جميع أنحاء المنطقة.



حث حاكم ولاية لويزيانا جون بيل إدواردز، الذي تعاني ولايته بالفعل من أزمة صحية عامة ناجمة عن الموجة الرابعة من جائحة كورونا، السكان على الاستعداد للإعصار على الفور.



وقال في مؤتمر صحفي بعد ظهر الجمعة "حان الوقت الآن لإنهاء استعداداتكم، بحلول ليلة الغد، عليك أن تكون حيث تنوي تجاوز العاصفة".



من جهة أخرى أمر مسؤولو نيو أورلينز السكان بإخلاء المجتمعات خارج نظام السدود بالمدينة، ونشروا إخطارات إخلاء طوعية لبقية الرعية.



يشار إلى أن إعصار إيدا ضرب أمس الجمعة، جزيرة الشباب الكوبية الصغيرة، قبالة الطرف الجنوبي الغربي من الجزيرة الكاريبية، وأسقط الأشجار ومزق أسطح المنازل، وغمرتها الأمطار الغزيرة، وحدثت انهيارات أرضية بعد مرور العاصفة، وكانت العديد من الطرق غير سالكة ، مما أجبر بعض السكان على ترك منازلهم.





المصدر : سبوتنك