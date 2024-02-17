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السبت، 17-02-2024 03:44 م

ستولتنبرغ يعترف بأن "الناتو" يواجه مشاكل في المخزونات العسكرية

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الوكيل الإخباري - اعترف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بأن الحلف لديه مشاكل في المخزونات العسكرية.

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وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: "عسكريا، نحن أقوى من روسيا، ولكن في الوقت نفسه، أظهرت الحرب في أوكرانيا أن لدينا ثغرات خطيرة، على سبيل المثال، فيما يتعلق بصيانة الأسلحة، لدينا أنظمة حديثة، ولكننا بحاجة إلى قطع الغيار والصيانة والذخائر".


ثم أضاف: "لقد استنفذنا المخزونات، وكمياتها الآن منخفضة للغاية، ومن الضروري التركيز على كيفية زيادة إنتاج الذخيرة".


وفي وقت سابق، قال سيرغي تشيميزوف، الرئيس التنفيذي لشركة "روستيخ" الروسية، إن التفوق التكنولوجي للغرب في المجال العسكري مجرد وهم.

 

RT

 




 

 


 

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