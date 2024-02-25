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الأحد، 25-02-2024 08:34 ص

سفير أميركي جديد لدى منظمة الفاو الأممية

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الوكيل الإخباري-  قررت الإدارة الأميركية تعيين السفير جيفري بريكسون مندوبا أميركيا لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

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وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جاك سالفين، الذي أشرف على أداء القسم للسفير الجديد، الليلة الماضية، ان التعيين جاء "في وقت يشهد حاجة عالمية غير مسبوقة، فإن القيادة الأميركية المستمرة والاستثمارات الحيوية في الأمن الغذائي والمساعدات الإنسانية والزراعة تعتبر ضرورية لأمننا القومي".


من جانبها، قالت المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفييلد، حيث كان السفير الجديد يعمل ضمن فريقها، انه ومنذ مجيئي إلى نيويورك، عملت بلا كلل لوضع مسألة انعدام الأمن الغذائي العالمي على رأس جدول أعمال الأمم المتحدة.


وأضافت انه "في هذا العمل، استفدت كثيرًا من رؤية وقيادة جيفري بريسكوت، حيث أنني ممتنة لأنه وصل للخدمة في هذا الدور الحاسم".


والفاو هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تقود الجهود الدولية للقضاء على الجوع ومقرها روما في إيطاليا.


 




 

 


 

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