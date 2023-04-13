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الخميس، 13-04-2023 11:47 ص

سفينتان تابعتان لحلف "الناتو" في طريقهما إلى فنلندا

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الوكيل الإخباري- تصل اليوم فرقاطتان تابعتان لحلف "الناتو" إلى العاصمة الفنلندية هلسنكي وتبقيان لمدة 4 أيام بعد تدريبات في بحر البلطيق.

أعلنت عن ذلك البحرية الفنلندية بموقعها على الإنترنت اليوم الخميس، حيث جاء في الرسالة: "ستزور فرقاطتان من المجموعة البحرية الدائمة لحلف (الناتو) 1 (SNMG1) هلسنكي في الفترة من 13-16 أبريل، بعد مشاركتها في التدريبات".

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ويذكر أن السفينتين هما الفرقاطة الألمانية FGS Mecklenburg-Vorpommern والفرقاطة البرتغالية NRP Bartolomeu Dias، ولن تكون الفرقاطتان متاحتين للجمهور. وقد أجرت كلتا الفرقاطتين تدريبات مع سفن الأسطول الساحلي الفنلندي في خليج فنلندا يوم أمس الأربعاء 12 أبريل، حيث طوّرت تدريبات PASSEX إمكانية التشغيل البيني بين السفن المشاركة في تكوين صورة للأوضاع وفي الملاحة، فيما شاركت سفن فنلندية في التدريبات.

وقد أصبحت فنلندا عضوا في الناتو 4 أبريل الجاري، وكانت تلك هي التدريبات البحرية الفنلندية الأولى بعد انضمام البلاد إلى الحلف.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد صرحت في وقت سابق بأن انضمام فنلندا إلى حلف "الناتو" وزيادة خط الاتصال بين روسيا والحلف سيغير الوضع في شمال أوروبا بشكل كبير، وستضطر موسكو إلى اتخاذ إجراءات عسكرية-فنية وغيرها من إجراءات الرد للقضاء على التهديدات التي تواجهها جراء الوضع الجديد.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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