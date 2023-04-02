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الأحد، 02-04-2023 11:09 ص

المفوضية الأوروبية تنفي ترشح فون دير لاين لأمانة حلف الناتو

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الوكيل الإخباري - نفت المفوضية الأوروبية صحة تقارير تحدثت عن انتقال مزعوم لرئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) لتتولى منصب أمين عام الحلف.

وقال متحدث باسم المفوضية أمس السبت، "إنها تكهنات لا أساس لها".

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وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية ذكرت أن السياسية التي كانت تتولى منصب وزيرة الدفاع الألمانية مرشحة لخلافة أمين عام الناتو ينس ستولتنبرج.


وتنتهي فترة ولاية ستولتنبرج الحالية في نهاية سبتمبر المقبل.


وكان السياسي النرويجي ستولتنبرج نفى في فبراير الماضي صحة تقارير تحدثت عن احتمال تمديد فترة ولايته مرة أخرى في المنصب الذي يشغله منذ نهاية 2014.


وتعقد الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي (30 دولة) اتفاقها حول من يتولى منصب الأمين العام في اجتماعات مغلقة في العادة.


وجرت العادة أن يتولى منصب القائد العسكري الأعلى لقوات الناتو شخصية أمريكية فيما يتولى منصب الأمين العام شخصية من بقية الدول الأعضاء وغالبيتها من الدول الأوروبية.

 

البيان

 




 

 


 

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