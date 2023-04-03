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الإثنين، 03-04-2023 09:08 ص

قائد سابق في الجيش الأوكراني يكشف عجز الناتو عن إنتاج ما يلزم من ذخيرة

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الوكيل الإخباري- كشف الجنرال سيرغي كريفونوس، النائب السابق لقائد قوات العمليات الخاصة في الجيش الأوكراني، أن دول الناتو غير قادرة على إنتاج كمية الذخيرة اللازمة للقوات الأوكرانية.

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وقال كريفونوس في مقابلة مع قناة "دياسبورا UA"، إن دول الناتو غير قادرة على إنتاج كمية الذخيرة اللازمة للقوات المسلحة الأوكرانية، مضيفا أن القوات الأوكرانية تستخدم  آلاف القذائف يوميا.

وأكد في تصريحه أن "دول الناتو غير قادرة الآن على إنتاج مثل هذه الكمية من ذخيرة المدفعية، حتى لو حاولت تعزيز قدراتها".

وفي وقت سابق قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة صحفية، إن القوات الأوكرانية تستخدم حوالي 5 آلاف قذيفة يوميا، بينما تنتج الولايات المتحدة 15 ألف قذيفة في الشهر.

كذلك اعترف الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بأن إمداد أوكرانيا بالذخيرة "غير مستدام"، لأن "استهلاكها أعلى بكثير" من معدل الإنتاج في الدول الأعضاء في الحلف.

كما ذكر الأمين العام للحلف أن مخزون الناتو من القذائف التي تم تخصيصها لزويد كييف قد استنفد.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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