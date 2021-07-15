سلطات هايتي تكشف عدد المعتقلين بتهمة اغتيال رئيس البلاد

الوكيل الإخباري- كشفت شرطة هايتي، اليوم الخميس، أن عدد المعتقلين في قضية اغتيال رئيس هايتي، جوفينيل مويس، بلغ 23 شخصا بينهم 18 كولومبيا و5 هايتيين.

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وقالت شرطة هايتي، إن رينالدو كورفينغتون، وجيلبرت دراجون، هما الشخصان الجديدان اللذان اعتقلهما محققو الشرطة القضائية المركزية كجزء من التحقيق في اغتيال رئيس الجمهورية.



وذكرت، أنه تم تفتيش منازلهما، وقد عثرت الشرطة في منزل كورفينغتون على 8 بنادق عيار 12 ملم بما في ذلك 3 بنادق آلية وواحدة M1 وواحدة AR-15 و9 بنادق جديدة (09) بالإضافة إلى 3 قنابل تفتيت.



وفي منزل دراجون، فقد صادرت شرطة هايتي عدة مدافع من عيار 12 ملم وواحدا من طراز AR-15 و2 عيار 9 ملم وسترتين مقاومتين للرصاص.

المصدر: روسيا اليوم