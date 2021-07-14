فنزويلا لا تستبعد وجود علاقة بين اغتيال رئيس هايتي ومحاولة اغتيال مادورو سنة 2018

الوكيل الإخباري- قالت السلطات الفنزويلية، إنها لا تستبعد تورط شركة الأمن الأمريكية التي يشتبه في وقوفها وراء اغتيال رئيس هايتي مؤخرا، جوفينيل مويس، في محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلي، نيكوس مادورو، سنة 2018.

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وأعلن رئيس مجلس الجمعية الوطنية في فنزويلا (البرلمان الفنزويلي)، خورخي رودريغيز، أن شركة أمن أمريكية، يشتبه بأنها على صلة بالأشخاص الذين تآمروا لاغتيال رئيس هايتي، يمكن أن تكون متورطة أيضا في محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلي مادورو في عام 2018.



وأضاف، "لدينا معلومات تفيد بأن هذه الشركة الأمنية الأمريكية، متورطة في محاولة اغتيال فاشلة لنيكولاس مادورو في 4 أغسطس 2018".

المصدر: روسيا اليوم