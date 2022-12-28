سلطان عمان يتلقى دعوة رسمية لزيارة طهران

الوكيل الاخباري- وجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، دعوة رسمية إلى سلطان عمان هيثم بن طارق لزيارة طهران، وذلك خلال لقائهما في مسقط.

اضافة اعلان

وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان أن "وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان التقى سلطان عمان هيثم بن طارق ووجه إليه دعوة لزيارة إيران".



ونقل البيان عن سلطان عمان قوله: "آمل أن أزور إيران في المستقبل القريب".



وفي وقت سابق، قال عبداللهيان في تصريح للصحفيين حين وصوله إلى مسقط مساء الثلاثاء: "إن طهران ومسقط عقدتا دائما مشاورات ثنائية وإقليمية ودولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".



وأضاف: "سلطنة عمان هي مركز الحوار الإقليمي حول مختلف القضايا. سواء فيما يتعلق بإيران او الأزمات الإقليمية، لعب كبار المسؤولين العمانيين دائما دورا خيرا".



وقال وزير الخارجية الإيراني: "هذه الزيارة تشكل فرصة لاستعراض القضايا الثنائية بين البلدين ومتابعة القضايا التي تحتاج إلى المزيد من التسريع".

روسيا اليوم