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الأربعاء، 28-12-2022 02:32 م

سلطان عمان يتلقى دعوة رسمية لزيارة طهران

السلطان-هيثم66


الوكيل الاخباري- وجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، دعوة رسمية إلى سلطان عمان هيثم بن طارق لزيارة طهران، وذلك خلال لقائهما في مسقط.

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وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان أن "وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان التقى سلطان عمان هيثم بن طارق ووجه إليه دعوة لزيارة إيران".

ونقل البيان عن سلطان عمان قوله: "آمل أن أزور إيران في المستقبل القريب".

وفي وقت سابق، قال عبداللهيان في تصريح للصحفيين حين وصوله إلى مسقط مساء الثلاثاء: "إن طهران ومسقط عقدتا دائما مشاورات ثنائية وإقليمية ودولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف: "سلطنة عمان هي مركز الحوار الإقليمي حول مختلف القضايا. سواء فيما يتعلق بإيران او الأزمات الإقليمية، لعب كبار المسؤولين العمانيين دائما دورا خيرا".

وقال وزير الخارجية الإيراني: "هذه الزيارة تشكل فرصة لاستعراض القضايا الثنائية بين البلدين ومتابعة القضايا التي تحتاج إلى المزيد من التسريع".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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