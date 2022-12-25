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الأحد، 25-12-2022 03:59 م

اعتقال 4 من المحرضين الرئيسيين على أعمال الشغب في إيران

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الوكيل الاخباري- اعتقلت سلطات الأمن الإيرانية، اليوم الأحد، 4 من المحرضين الرئيسيين على "أعمال الشغب" بالبلاد، وذلك في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا.

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وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" أن "جهاز مخابرات شرطة طهران أعلن عن اعتقال 4 أشخاص يعتبرون من الفاعلين الأساسيين، وقادة تخريب الأمن والتحريض على أعمال الشغب".

وكان المدعي العام في العاصمة الإيرانية طهران، علي القاصي مهر، قد أعلن في وقت سابق، عن إصدار أحكام بالسجن بحق 400 شخص، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وقال القاضي الإيراني إنه "تم الحكم على 160 شخصا في طهران بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات، وحُكم على 80 شخصا بالسجن لمدة تتراوح بين 2 و5 سنوات، ‌وحُكم على 160 شخصا بالسجن لمدة تصل إلى عامين، وحُكم على 70 شخصا بغرامات مالية".

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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