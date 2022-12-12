وفد صيني رفيع المستوى يزور إيران

الوكيل الاخباري- أعلن مسؤول في الرئاسة الإيرانية، عن عقد اجتماع مشترك يوم غد الثلاثاء في طهران، مع وفد صيني رفيع، بهدف متابعة "التعاون الاستراتيجي الشامل على مدى 25 عاما" بين البلدين.

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وأعلن مساعد الشؤون السياسية في ديوان الرئاسة الإيرانية محمد جمشيدي، عن عقد اجتماع مشترك يوم غد الثلاثاء في طهران، بحضور نائب رئيس الوزراء الصيني خو تشون خوا والوفد المرافق له، بهدف متابعة "التعاون الاستراتيجي الشامل على مدى 25 عاما" بين البلدين، لافتا إلى أن الاجتماع سيعقد برعاية النائب الأاول للرئيس الإيراني محمد مخبر"، ونائب رئيس الوزراء الصيني.



وأشار محمد جمشيدي إلى أن نائب رئيس الوزراء الصيني سيقود وفدا رفيع المستوى إلى طهران، لحضور الاجتماع المشترك مع نائب الرئيس الإيراني، حيث سيتم استعراض السبل الكفيلة بتوسيع العلاقات الثنائية، موضحا أنه سيتم خلال الاجتماع أيضا، مناقشة آليات تنفيذ "خطة التعاون الشامل على مدى 25" الموقعة بين إيران والصين، فضلا عن التنويه إلى ضرورة "احترام الثوابت المبدئية والمعايير الدولية بما في ذلك، وحدة أراضي الدول، لكونه محط اهتمام خاص في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

روسيا اليوم