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الأحد، 29-11-2020 02:59 م

نتيجة تماس كهربائي

سوريا.. إصابة 5 عمال جراء حريق صومعة قمح في طرطوس

من
توضيحية


الوكيل الإخباري - سيطرت فرق الإطفاء السورية على حريق أدى إلى إصابة خمسة عمال، اندلع في صوامع الحبوب بمرفأ طرطوس، نتج عن "ماس كهربائي"، حسب ما أعلنت السلطات في محافظة طرطوس السورية.

ونقل المكتب الإعلامي في المحافظة، عن مدير فرع مؤسسة الحبوب، حسان سليمان، أن الحريق اندلع بعد منتصف ليل الأحد، حين أبلغ عاملون داخل صومعة للحبوب في مرفأ طرطوس عن حريق، أشارت المعلومات إلى أنه "نتيجة تماس كهربائي".

وأضاف سليمان، أن خمسة من عمال فرع السورية للصوامع تعرضوا لحروق متفاوتة، ونقلوا إلى مستشفى باسل لإسعافهم، وأن حالتهم مستقرة.

وعن الأضرار، قال سليمان: إن الحريق أدى إلى تصدع في الدرج ضمن الصوامع وأحد جدرانها، كما تضررت إحدى المركبات الخاصة، نتيجة سقوط أحد الألواح من الأعلى، وخلع بعض الأبواب والنوافذ نتيجة الاشتعال.

وأشار سليمان إلى أن فرع مؤسسة الحبوب، يقوم بشحن كميات القمح الموجودة على البواخر في مرفأ طرطوس إلى باقي المحافظات.

بينما أكد المدير العام لمؤسسة الحبوب أنه "لم تتضرر أية حبة قمح" نتيجة الحريق، وأضاف في تصريح نقلته وزارة الإعلام السورية أن "خلايا الصومعة والمخزون لا تزال سليمة، وأن الأضرار محصورة بكتلة البناء والشبكة الكهربائية المغذية".

يذكر أن سوريا تعاني أزمة في توافر مادة القمح، تجلت بتراجع كميات الخبز المنتجة، ما أدى إلى مشاهد غير مسبوقة من الزحام أمام المخابز.

وكانت سوريا، التي بقيت طيلة عقود تحتفظ بمخزون من القمح يكفي لسنوات، طرحت مطلع الشهر الجاري مناقصة لشراء 150 ألف طن من القمح.


المصدر :  دنيا الوطن 

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