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بريطانيا تحدد 21 يوم عزل لمن خالط مصاب بجدري القرود.. وانتبهوا لهؤلاء

الإثنين، 23-05-2022 10:32 ص

بريطانيا تحدد 21 يوم عزل لمن خالط مصاب بجدري القرود.. وانتبهوا لهؤلاء

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الوكيل الاخباري- وسط مزيد من التحذيرات بشأن حالات جديدة بـ"جدري القرود" قادمة، أعلنت بريطانيا عن 21 يوم عزلٍ لمن خالط عن قرب مصاباً بالمرض.

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وشددت الحكومة البريطانية على أن الأطفال هم الفئة الأكثر عرضة للخطر، موضحة أنه سيتم تأكيد مزيد من الإصابات خلال الفترة القادمة، وذلك بعدما كشفت مسؤولة بوكالة الأمن الصحي في البلاد، الأحد، أن المملكة المتحدة تسجل إصابات يومية جديدة.

انتبهوا لهؤلاء


كما حذّرت الإرشادات المحدثة الصادرة عن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، أولئك المعرضين لخطر الإصابة بالعدوى بالابتعاد عن النساء الحوامل والأطفال دون سن 12 عاما والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

وحثت الدكتورة سوزان هوبكنز كبيرة المستشارين الطبيين في وكالة الأمن الصحي، أي شخص يعاني من طفح جلدي يشبه جدري الماء ومرض فيروسي على الاتصال بطبيبه العام .

 

تحذير من الصحة العالمية


جاء ذلك بينما أطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيراً حول "جدري القرود"، مرجّحة تسجيل المزيد من حالات الإصابة خلال الأيام القادمة، في الوقت الذي بدأ نطاق المراقبة يتوسع في البلدان التي لم تسجل أي إصابة.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، إنه حتى يوم السبت الماضي، تم الإبلاغ عن 92 حالة مؤكدة، و28 حالة يشتبه بإصابتها بجدري القرود من 12 دولة عضو لا يتوطن فيها الفيروس عادة، مضيفة أنها ستقدم مزيدا من الإرشادات والتوصيات في الأيام المقبلة للدول حول كيفية الحد من انتشار جدري القرود.

 

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