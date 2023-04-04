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الثلاثاء، 04-04-2023 03:29 م

سوريا تدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها وتحذر من مرحلة جديدة من غياب الأمن

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الوكيل الإخباري- دانت الخارجية السورية الاعتداءات الإسرائيلية على مدى الأيام الأربعة الماضية والتي طالت مناطق في دمشق ومحيطها وحمص وريفها وأدت إلى مقتل مدنيين وإصابة عدد آخر وإلى أضرار مادية.

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وجاء في بيان وزارة الخارجية والمغتربين: "شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدى الأيام الأربعة الماضية اعتداءات طالت مناطق في دمشق ومحيطها وحمص وريفها أدت إلى استشهاد مدنيين واصابة عدد آخر وإلى أضرار مادية."

ولفت البيان إلى أن "الحكومة الإسرائيلية تسير على خطى رعاتها في واشنطن وعواصم غربية أخرى في تصدير الأزمات والهروب من المشاكل الداخلية إلى الاعتداءات والجرائم الخارجية في تكريس لنهج ينتهك بشكل فاضح القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة".

وحذرت الخارجية في بيانها إسرائيل من مخاطر هذه السياسات العدوانية: "سوريا تحذر إسرائيل ورعاتها مرة أخرى من مخاطر هذه السياسات العدوانية التي تدفع المنطقة نحو تصعيد شامل ومرحلة جديدة من غياب الأمن وعدم الاستقرار".

وكانت إسرائيل قد نفذت اعتداءات جديدة فجر الثلاثاء على محيط دمشق والمنطقة الجنوبية من جملة الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية في الأيام القليلة الماضية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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