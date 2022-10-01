سوريا: ضبط أحد أخطر المطلوبين يرتدي حزاما ناسفا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، أن الدوريات المشتركة من قيادة شرطة حلب وفرع الأمن السياسي، تمكنت من القبض على أحد أخطر المطلوبين في المحافظة، عندما كان يرتدي حزاما ناسفا، ويقوم بسلب المواطنين وإرهابهم.



وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا): "الدوريات المشتركة تمكنت من إلقاء القبض على المطلوب في مدينة حلب، وهو يرتدي حزاماً ناسفاً، وبحوزته بارودة حربية، ومسدس حربي، وكان يعمل على إثارة الفوضى والبلبلة، والتعدي على المواطنين، وسلبهم وإرهابهم".

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وأضافت: "المقبوض عليه يوجد بحقه 13 إذاعة بحث بجرائم مختلفة، منها خطف وتعاطي وترويج الحبوب المخدرة، إضافة لوجود ثلاث خلاصات أحكام بحقه، إثر جرم سرقة، وتشييد طابق مخالف".

وأشارت إلى أنه "تمت مصادرة الحزام الناسف والبارودة والمسدس الحربيين، ونظم الضبط اللازم، وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص أصولاً".

البيان