سوريا: عدوان إسرائيلي يستهدف محيط العاصمة دمشق

الوكيل الإخباري- أفادت قناة "الإخبارية" السورية بأن عدوانا إسرائيليا استهدف مساء اليوم الاثنين، محيط العاصمة دمشق.

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وأكدت الوكالة السورية للأنباء "سانا" سماع دوي انفجار في محيط دمشق، لافتة إلى أنه يجري التحقق من طبيعتها.



وأشارت "سانا" إلى أن "وسائط الدفاع الجوي تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق".



وفي وقت سابق من شهر أغسطس، أفادت "سانا" بأن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لأهداف معادية في سماء محيط دمشق"، بعد أن دوت انفجارات في محيط العاصمة.



هذا وطالبت سوريا المجتمع الدولي بالتحرك بجدية لوضع حد للهجمات الإسرائيلية على أراضيها وإلزامها بالقوانين الدولية.