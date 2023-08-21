الثلاثاء 22-08-2023
الوكيل الاخباري

سوريا: عدوان إسرائيلي يستهدف محيط العاصمة دمشق

الأرصاد: لا موجات حرّ في الأسبوع الأخير من آب

العراق يعلن جاهزيته لاستلام الكهرباء من الأردن

تعرف على أعلى درجة حرارة سجلت في الاردن اليوم الاثنين

أيمن الدرايسة يؤدي القسم القانوني أمام رئيس الوزراء

فرنسا.. مصرع جندي ثان في العراق خلال أيام

بيان صادر عن المملكة العربية السعودية

وفاة 5 اردنيين من عائلة واحدة بحادث سير في السعودية - اسماء و صور

شركة المدن الصناعية: نحو 635 مليون دينار حجم الاستثمارات في مدينة الموقر الصناعية

ديوان الخدمة المدنية يعلن عن وظائف شاغرة

الإثنين، 21-08-2023 11:43 م

سوريا: عدوان إسرائيلي يستهدف محيط العاصمة دمشق

64e3cc7b423604304408fb3c


الوكيل الإخباري- أفادت قناة "الإخبارية" السورية بأن عدوانا إسرائيليا استهدف مساء اليوم الاثنين، محيط العاصمة دمشق.

اضافة اعلان

 

وأكدت الوكالة السورية للأنباء "سانا" سماع دوي انفجار في محيط دمشق، لافتة إلى أنه يجري التحقق من طبيعتها.

وأشارت "سانا" إلى أن "وسائط الدفاع الجوي تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق".

وفي وقت سابق من شهر أغسطس، أفادت "سانا" بأن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لأهداف معادية في سماء محيط دمشق"، بعد أن دوت انفجارات في محيط العاصمة.

هذا وطالبت سوريا المجتمع الدولي بالتحرك بجدية لوضع حد للهجمات الإسرائيلية على أراضيها وإلزامها بالقوانين الدولية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64e3d6704236042b7969aa1b

سفينتان إيطاليتان تابعتان لـ"الناتو" ترسوان بميناء الجزائر

1692648695073

غوتيريش يشارك بقمة البريكس بجنوب افريقيا

تنزيل

الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم أوكراني بطائرتين مسيرتين قرب القرم

64e3cc3d4236042d5a358109

اليونان.. إصابة رجلي إطفاء خلال مشاركتهما في إخماد حرائق الغابات

1692644532322

بايدن يوافق على منح ولاية نيويورك حق استخدام مطار قديم لاستيعاب المهاجرين

64e3a9c94236042a8e5022f1

أردوغان: نواصل الجهود من أجل استئناف صفقة الحبوب

أخبار متعلقة
64d87f814236041a96609ac2

الولايات المتحدة.. مقتل 4 أشخاص بانفجار منزل في بنسلفانيا

ة

انفجارات في محيط العاصمة السورية

64d7babe42360469db1a3592 (1)

دمشق تتهم القوات الأمريكية بارتكاب جريمة أدت إلى مقتل عسكريين في دير الزور

64d398854c59b7173e683e8a

روسيا.. إصابة 25 شخصا بانفجار مصنع في مدينة سرغييف بوساد

م

مقتل 4 جنود سوريين بقصف إسرائيلي استهدف محيط دمشق

64ce87164c59b72c50776c4f

فرنسا.. إصابة خمسة أشخاص في انفجار داخل شقة سكنية بباريس