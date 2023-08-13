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الأحد، 13-08-2023 10:17 ص

الولايات المتحدة.. مقتل 4 أشخاص بانفجار منزل في بنسلفانيا

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الوكيل الإخباري - لقي ما لا يقل عن 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون في انفجار منزل بمنطقة بلوم إحدى ضواحي بيتسبرغ، في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، شرق الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت السلطات إن الانفجار دمر 3 مبانٍ وألحق أضرارا بما لا يقل عن 12 مبنى آخر، فيما لا يزال أحد الأشخاص في عداد المفقودين.

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وفي التفاصيل، فقد تلقت خدمة النجدة 991 قبيل الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة أمس السبت، مكالمة تفيد باشتعال النيران في عدد من المنازل بسبب انفجار. ووصل الضباط ورجال الإطفاء المستجيبون للعثور على "الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض".


وأكد مسؤولون في مقاطعة أليغني على مواقع التواصل الاجتماعي مقتل 4 أشخاص في وقت لاحق، ونقل 3 آخرين إلى المستشفى اثنان منهم في حالة مستقرة وواحد في حالة حرجة.


وقال مسؤولو المقاطعة إن الشخص الثامن لا يزال "مجهول المصير".


ولفتت وسائل إعلام أمريكية، إلى أنه خلال العمل على إخماد الحريق، تم تقييم حالة أكثر من 20 من رجال الإطفاء الصحية، على أنهم أصيبوا بالإنهاك الحراري.

وقال أحد السكان، ممن تضررت منازلهم، إن "الأمر أشبه بانفجار قنبلة"، وقال: "للأسف المشهد يبدو كساحة حرب". 


وأفادت قناة cbsnews بأن السلطات في المقاطعة فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

 

RT

 




 

 


 

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